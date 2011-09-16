Янукович задоволений, що Європу хвилює справа Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розділяє стурбованість експертів і аналітиків з Європи щодо дотримання в країні принципів права, зокрема й при розгляді кримінальної справи стосовно екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим), відповідаючи на питання одного з експертів.

«Ми розділяємо з вами цей біль і задоволені, що це вас турбує не менш, ніж нас», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заявив, що справа стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, що стосується підписання газових контрактів з Росією, - ця історія ще з 2009 року, оцінку якої дав тоді Президент Віктор ЮЩЕНКО.

«Правоохоронні органи, одержавши рішення РНБО, почали його виконувати і з`ясовувати, чому були порушені національні інтереси України і міжнародні договори», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Після розслідування справу було передано до суду, і у ній проходить Ю.ТИМОШЕНКО. Суд розгляне цю справу і винесе свій вердикт, сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України заявив також про необхідність модернізації українського законодавства в галузі права, зокрема, Кримінально-процесуального кодексу.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що цей кодекс було ухвалено ще в 60-х роках минулого століття, і з тих пір практично не змінювався.

«Рік тому ми почали працювати над Кримінально-процесуальним кодексом. Зараз він перебуває на експертизі у Венеціанській комісії. І ця робота (з модернізації законодавства) буде продовжена і доведена до рівня європейських стандартів. Сподіваюся, що цього року ми одержимо цей закон, і за висновками (Венеціанській комісії) він буде ухвалений», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачують в перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.