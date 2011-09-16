У Москві презентували книгу «Все про Росію» під редакцією Табачника

У Москві презентовано науково-популярне видання під загальною редакцією міністра освіти та науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА «Все про Росію».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, книгу, видану тиражем 1,5 тисячі екземплярів у видавництві «Фоліо», було роздано сьогодні ректорам українських і російських вишів у Москві в ході проведення Днів освіти та науки України в Російській Федерації.

У передмові до видання зазначається, що розповідати про будь-яку країну важко, розповісти про Росію – майже неможливо.

«Росія – це восьма частина суші, з усіма її неймовірними багатствами, до якої додається «загадкова російська душа». Як тут не пригадати тютчевське « Умом Россию не понять…». До того ж населяють цю країну не лише росіяни, але й багато інших націй і народностей, культура та історія яких самі по собі заслуговують окремої розповіді», - йдеться в передмові.

Також зазначається, що в книзі розповідається про сучасну Росію, яка дбайливо зберігає свої історичні та природні багатства й відкриває їх наново для всіх, хто хоче дізнатися про цю країну якомога більше.

У видання висловлюються загальні відомості про Росію (географічне положення, чисельність населення, політико-адміністративний устрій). Велику увагу приділено історії Росії. Ця частина книги починається розділом «Росія-Русь. Звідки ці назви?» і закінчується викладом історії країни в 90-х роках ХХ сторіччя.

Окрему частину книги присвячено науці, культурі, освіті та спорту Росії. Також видання розповідає про визначні пам`ятки країни, даються практичні поради мандрівникам.

Книга починається зі звернення до читача міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА. «Переконаний, що це видання зацікавить широке коло читачів, сприятиме зміцненню традицій дружби між братніми народами Росії та України», - зазначає С.ЛАВРОВ.

У списках авторів також зазначено Володимира ДУХОПЕЛЬНИКОВА, Ольгу ТАГЛІНУ і Юлію БЄЛОЧКІНУ.