Клюєв: інтеграція в Євросоюз – стимул для реформ

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що інтеграція України з країнами Європейського Союзу – це не тільки основний політичний вектор країни, це, перш за все, стимул для проведення серйозних економічних і структурних реформ у країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні під час виступу на 8-й Ялтинській щорічній зустрічі «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє».

«Ми вивчали і вивчаємо досвід наших колег, які нещодавно стали членами ЄС. Ми звернули увагу, що коли вони готувалися до вступу до Євросоюзу, дуже серйозно почали просуватися реформи в цих країнах, почала серйозно розвиватися економіка. І ми поставили собі питання: чому ми не можемо зробити те саме? Тому минулого року було ухвалено Закон України «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики», в якому було чітко визначено наш зовнішньополітичний вектор. Це – інтеграція з країнами ЄС», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він процитував висловлювання Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА, який виступав раніше на форумі, про те, що всі наші країни перебувають в одному великому човні, на одному великому кораблі: «Просто у кожної країни є своя каюта. І якщо в Україні будуть якісь безлади, якщо нашу каюту штормитиме, то ми почнемо розгойдувати весь човен. Європейському Союзу Україна потрібна економічно розвиненою і стабільною країною».

А.КЛЮЄВ заявив, що Україна перебуває на шляху до Євросоюзу. «Я сподіваюся, що ми прочинимо двері між нашими каютами вже цього року», - сказав урядовець.

За його словами, експерти України і Євросоюзу в Брюсселі активно ведуть переговори щодо підписання Угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі.

А.КЛЮЄВ висловив надію, що вже до середини грудня основні документи будуть підготовлені до підписання.

Перший віце-прем`єр-міністр відзначив, що за останні десять років товарообіг між Україною і країнами Євросоюзу збільшився втричі. Він нагадав, що 75% прямих іноземних інвестицій надходять до України саме з ЄС.

Водночас, за словами урядовця, товарообіг України з країнами СНД перевищує товарообіг з Європою, і Україна також зацікавлена в розвитку ефективної співпраці з країнами Співдружності Незалежних Держав.

А.КЛЮЄВ повідомив, що. за даними останніх соціологічних досліджень, дві третини громадян України підтримують європейські устремління країни.

Перший віце-прем`єр закликав колег із Євросоюзу, щоб вони також «з відкритим серцем і душею» рухалися назустріч Україні.