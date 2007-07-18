Блок Литвина визначив головного партнера на виборах

Блок Литвина вважає своїм головним партнером на дострокових парламентських виборах Трудов партію України, яку очолює Михайло СИРОТА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН повідомив на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання, з ким Блок Литвина піде на вибори.

"Це партія, яку очолює Михайло СИРОТА", - сказав В.ЛИТВИН, говорячи про партнерів свого блоку.

Він зазначив, що не схильний розширювати блок. “Не тому що ми не хочемо консолідувати позапарламентські політичні сили, а тому що потрібно відчувати комфорт (між членами блоку - УНІАН) в плані спілкування, тому що блок - це взаємні зобов`язання, це складність в подальшій роботі", - сказав В.ЛИТВИН. Доказом цього є, на його думку, ситуація в "Нашій Україні". "Ми це спостерігаємо, скажімо, на прикладі "Нашої України", - зазначив В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання, який портрет виборців Блоку Литвина, В.ЛИТВИН зазначив, що це, перш за все, думаючі люди.

Крім того, В.ЛИТВИН сказав, що за нього голосують на виборах і жінки, при цьому пожартував, що не розуміє, за що вони так люблять.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня після з`їзду Народної партії В.ЛИТВИН заявив, що переговори про створення Блоку Литвина на позачергові вибори завершаться найближчим часом і в нього входитимуть, окрім Народної партії, максимум ще одна або дві партії.