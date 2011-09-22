Янукович хоче знати, що робиться в Харкові

Президент доручив Уряду та Генпрокуратурі з’ясувати ситуацію навколо харківського телеканалу АТН

Глава держави уважно стежить за розвитком ситуації в Харкові щодо конфлікту навколо припинення телевізійного мовлення телеканалу АТН. Про це повідомила прес-секретар Президента України Дарія Чепак.

За її словами, Президент доручив Кабінету Міністрів України та Генеральний прокуратурі України з’ясувати, чи не були порушені права ЗМІ.

«Необхідно з’ясувати, чи не були порушені законні права засобів масової інформації і, в разі виявлення таких порушень, вжити відповідних заходів реагування», - повідомила прес-секретар Президента.

За її словами, Президент вимагає в двотижневий строк доповісти йому про вжиті заходи.