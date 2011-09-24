До Медведєва і Януковича прилетів Путін

Рішення, прийняті з`їздом «Єдиної Росії», мають значення для Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ перед початком переговорів з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Шановний Вікторе Федоровичу, я вас сердечно вітаю в Підмосков`ї (резиденція Завидово територіально належить до Тверської області - УНІАН). Погода гарна. День в Росії особливий - з`їзд щойно провели, визначили підхід партії та основних політичних діячів до майбутніх кампаній», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Це важливо для РФ, але з урахуванням того, що ми друзі і зобов`язані регулярно спілкуватися, приймати рішення, це має деяке значення і для України», - наголосив російський президент. Він зазначив, що тут, у неформальній обстановці, можна переговорити щодо найбільш нагальних проблем російсько-української взаємодії - пройтися по плану на майбутнє. Зокрема він пояснив, що йдеться про проведення форуму в Донецьку і засідання міждержавної українсько-російської комісії. «Цю комісію бажано проводити, але, на мій погляд, бажано проводити з конкретним змістом», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що, звісно, будуть обговорені й найскладніші питання. Зокрема енергетичні питання, питання прикордонного взаємодії.

За його словами, також глави держав «пройдуться по плану», який був раніше затверджений.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що із задоволенням прийняв запрошення Д.МЕДВЕДЄВА приїхати до Росії.

«Я із задоволенням прийняв вашу пропозицію. І, насамперед, для того, щоб у цей символічний день для Росії, і я впевнений, що і для України, бути поруч з вами», - зазначив він.

Президент подякував своєму російському колезі за гостинність і за зустріч у неформальній обстановці. «Ця зустріч, можна сказати, в історичному місці, для мене символічна. Як правило, тут зустрічаються близькі люди, і мені це приємно. Нам є про що поговорити. У нас накопичилося багато питань, які потрібно вирішувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Після завершення протокольної зустрічі в Завидовому приземлився вертоліт, на борту якого, як очікується, прибув прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, який візьме участь у зустрічі президентів РФ і України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбувся з`їзд партії «Єдина Росія», на якому було оголошено про те, що Володимир ПУТІН буде знову обиратися президентом, а Д.МЕДВЕДЄВ очолить список партії на виборах до Держдуми і стане прем`єром.