Фосфорна хмара нікуди не летить, бо її немає?

На сьогодні фосфорної хмари, що утворилася внаслідок техногенної катастрофи на Львівщині, не існує.

Про це кореспонденту УНІАН заявив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, коментуючи слова представника Єврокомісії Барбари ХЕЛФФЕРІХ стосовно того, що “головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара”.

За словами П.ВАСИЛЕНКА, на сьогодні “фосфорної хмари не існує, і говорити про загрозу її потрапляння на територію інших областей України, Польщі – означає розповсюджувати домисли”.

П.ВАСИЛЕНКО зауважив, що під час пожежі “була хмара з продуктів горіння, однак вона за кілька годин після локалізації пожежі розсіялася, і на даний час загрози життю і здоров’ю людей та довколишньому середовищу, в тому числі і в потерпілому районі, немає”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ заявила, що Моніторинговий інформаційний центр Європейської комісії запропонував Україні допомогу у вигляді здійснення експертизи наслідків для навколишнього середовища аварії потяга з фосфором у Львівській області.

Вона також зауважила, що головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара. “Хмари не поважають кордонів. І вони можуть потрапити в Польщу чи Румунію, однак поки ми не маємо такої інформації”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРІХ.