Фосфорна хмара нікуди не летить, бо її немає?
Василенко розвіює страхи Єврокомісії
На сьогодні фосфорної хмари, що утворилася внаслідок техногенної катастрофи на Львівщині, не існує.
Про це кореспонденту УНІАН заявив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, коментуючи слова представника Єврокомісії Барбари ХЕЛФФЕРІХ стосовно того, що “головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара”.
За словами П.ВАСИЛЕНКА, на сьогодні “фосфорної хмари не існує, і говорити про загрозу її потрапляння на територію інших областей України, Польщі – означає розповсюджувати домисли”.
П.ВАСИЛЕНКО зауважив, що під час пожежі “була хмара з продуктів горіння, однак вона за кілька годин після локалізації пожежі розсіялася, і на даний час загрози життю і здоров’ю людей та довколишньому середовищу, в тому числі і в потерпілому районі, немає”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ заявила, що Моніторинговий інформаційний центр Європейської комісії запропонував Україні допомогу у вигляді здійснення експертизи наслідків для навколишнього середовища аварії потяга з фосфором у Львівській області.
Вона також зауважила, що головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара. “Хмари не поважають кордонів. І вони можуть потрапити в Польщу чи Румунію, однак поки ми не маємо такої інформації”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРІХ.