Власенко: Кірєєву подзвонять і скажуть, який оголосити вирок

Генеральна прокуратура просить позбавити Юлію Тимошенко свободи на сім років. Про це вчора в ході судового процесу у справі екс-прем`єра заявила прокурор Лілія Фролова. Вона також повідомила, що провина пані Тимошенко доведена, і пом`якшувальних обставин в справі не встановлено. При цьому прокурор попросила суд не брати до уваги покази свідків захисту, поставивши під сумнів їх правдивість. Захисники екс-прем`єра вважають термін покарання, запропонований стороною звинувачення, надуманим.

"З формально юридичної точки зору ніяких підстав для розгляду справи Тимошенко не існує, - заявив "Комерсанту в Україні" захисник Сергій Власенко.— На абсолютно надуманих підставах прокуратура раптом попросила 7 років! На вирок може вплинути тільки одне — думка президента країни. Буде знято трубку, зроблено прямий дзвінок і судді Кірєєву скажуть, який оголосити вирок — інші сигнали йому не потрібні".