Репутацію України поставили на 40-е місце серед 50 країн

Нью-Йоркський Інститут репутації визначив Канаду країною з найкращою репутацією у світі, розмістивши Україну на 40-й сходинці серед 50 країн світу.

Про це йдеться у звіті Інституту, опублікованому на його офіційному сайті, пише «Тиждень».

Друге місце у рейтингу отримала Швеція, третє – Австралія. До десятки країн з найкращою репутацією потрапили також Швейцарія, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Австрія та Нідерланди.

Німеччина посіла 11-ту сходинку, Японія – 12-ту, Італія – 14-ту, Іспанія – 16-ту.

На 20-му місці опинився Сінгапур, а на 21-му – Греція. США ж за рівнем репутації посіли 23-те місце. А 26-те місце дісталось Польщі.

Україну в рейтингу розмістили на 40 місці зразу після Болівії. Таким чином наша країна обігнала Ізраїль (41-ше місце), Китай (43-тє) та Росію (45-те). Останні сходинки рейтингу посіли Іран, Ірак та Пакистан.

Рейтинг було створено на основі оцінки основних категорій: ефективний уряд, розвинена економіка та привабливе середовище.

В категорії «ефективний уряд» перші три сходинки посіли Швейцарія, Швеція, Норвегія, в категорії «розвинена економіка» - Японія, Німеччина, Швеція, а в категорії «привабливе середовище» - Австралія, Швейцарія, Швеція.

У звіті Інституту репутації також йдеться про те, що порівняно з минулим роком середній рейтинг усіх країн, котрі досліджувались, суттєво впав. Експерти інституту припускають, що така ситуація простежується «через зростання цинізму людей по відношенню до країн, ймовірно, у зв’язку з нещодавнім розвитком світової економіки та падінням віри в політику по всьому світу».

Такі країни, як Іспанія, Ірландія та Греція, впали в рейтингу на кілька пунктів, тоді як Німеччина піднялась. Результати опитування також свідчать, що оцінка Греції всередині країни є гіршою, ніж її оцінка у світі. У зв’язку з цим експерт Інституту Ніколас ТРАД зазначає: «Це говорить про те, що крім управління своєю репутацією зовні, країни також повинні інвестувати в побудову національної гордості, щоб збільшити позитивне сприйняття як всередині, так і за межами країни, особливо після кризи довіри, як ми бачимо у цьому випадку».

Інститут також визначив, що серед 16-ти показників, які також було залучено до оцінки репутації, найбільше значення для гарної репутації мають «безпечна країна» та «країна з привітними людьми».

Як одне з найбільших результатів дослідження звіт зазначає правило «репутація означає гроші». Інститут репутації знайшов дуже сильну кореляцію між репутацією країни й бажанням її відвідувати, купувати продукти, які в ній виробляються, інвестувати в країну, вчитись там та працювати. Таким чином, експерти Інституту наголошують, що результати дослідження мають стати інструментом до дії для країн, адже зростання репутації означає зростання економіки.

Дослідження було проведено шляхом опитування 42 тис. громадян 50 країн світу щодо їх довіри, поваги, захоплення та позитивного іміджу тих чи інших країн.