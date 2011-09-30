Прокурори просять Кірєєва не зважати на їхні описки

Представник державного обвинувачення, прокурор Олександр МИКИТЕНКО просить суд не зважати при винесенні вироку екс-прем’єрові Юлії ТИМОШЕНКО на технічні описки у матеріалах кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МИКИТЕНКО заявив під час обміну репліками у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Матеріали, які знаходяться у томі восьмому, та фотокопії цих документів були виготовлені прокурором-криміналістом не 31, а 30 квітня», - сказав О.МИКИТЕНКО.

Прокурор вкотре наголосив, що докази, наведені в обвинуваченні, є належними і допустимими. «Лише суд, керуючись нормами закону, повинен дати оцінку доказам у справі», - підкреслив він. «Технічні описки не дають підстав вважати ці докази неналежними», - переконаний О.МИКИТЕНКО.

Прокурор також додав, що згідно з законодавством. суд за результатами розгляду кримінальної справи має право винести окрему постанову на ім’я генерального прокурора та вказати йому на недоліки в матеріалах справи.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявив про численні порушення у справі проти екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з РФ у 2009 році.

Серед іншого він заявив, що про фальсифікацію матеріалів кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО свідчить те, що слідчими Генеральної прокуратури оформлялись процесуальні документи неіснуючими календарними датами. Зокрема, в матеріалах справи є два протоколи огляду документів від 31 квітня 2011 року та дві постанови про приєднання до кримінальної справи документів від 31.04.2011.