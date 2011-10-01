Тернопільська міськрада: регіональна мова посилить зросійщення

Тернопільська міська рада закликає керівництво держави не допустити розгляду законопроекту, який передбачає надання російській мові статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА прийняли учора депутати міської ради.

У ньому вони висловили свою стурбованість і тривогу з приводу проекту закону «Про засади державної мовної політики» від 26 серпня 2011 року № 9073, поданий до Верховної Ради депутатами від Партії регіонів Сергієм КІВАЛОВИМ та Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ.

«Звертаємо увагу, що питання мови не тільки дестабілізує ситуацію, а й шкодить державі у вирішенні складних газових та євроінтеграційних питань. Це клин, що вбивається в націю і підриває підвалини державності і влади. Автори законопроекту, намагаючись надати російській мові статусу регіональної у 13 із 27 адміністративно-територіальних одиницях України, фактично прагнуть розколоти державу навпіл, продовжити зросійщення південних і східних областей нашої держави», – наголошується у зверненні.

Депутати переконані, що законопроект є черговим наступом на українську мову.

При цьому вони нагадали керівництву держави, що в пункті 2 ст. 5 та пункті 3 ст. 14 Рамкової конвенції про захист національних меншин, укладеної в Страсбурзі, йдеться про недопустимість захисту та просування регіональних мов за рахунок державної.

Відтак депутати міської ради висунули вимогу до В.ЯНУКОВИЧА як гаранта Конституції втрутитися в ситуацію та «не допустити ворожих дій як щодо українців, які живуть в Україні, так і до тих, хто належить до понад двадцятимільйонної діаспори».

Народних депутатів депутатський корпус Тернопільської міської ради закликав не голосувати за агресивні закони щодо українства та припинити нагнітати ситуацію у складний для держави час.

«Українська мова відповідно до Конституції має непорушний статус єдиної державної мови в Україні. Цей статус не підлягає будь-якому перегляду. Вимагаємо неухильного дотримання і виконання Основного Закону», – підкреслили депутати у своєму зверненні.