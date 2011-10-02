Янукович подякував педагогам

Держава має зробити все можливе для належного забезпечення роботи педагогів, підвищення їх соціального статусу та поліпшення рівня життя.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у розміщеному на сайті глави держави привітанні з нагоди Дня працівників освіти.

Звертаючись до освітян Президент України зазначив: «Своєю щоденною копіткою працею ви долучаєте мільйони наших співвітчизників до процесу пізнання світу, виховуєте високоосвічених, моральних і патріотичних громадян, творите перспективу для їх професійного становлення та кар'єрного зростання, а отже, закладаєте підвалини успішного майбуття України».

«Щира вам за це подяка!», - наголосив глава держави.

Він висловив упевненість, що освітяни й надалі з честю будуть виконувати свою високу місію, збагачуючи інтелектуальний і духовний потенціал нашого народу.

В.ЯНУКОВИЧ побажав працівникам освіти міцного здоров'я, щастя, натхнення та нових звершень.