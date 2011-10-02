Янукович подякував педагогам
Привітання глави держави
Держава має зробити все можливе для належного забезпечення роботи педагогів, підвищення їх соціального статусу та поліпшення рівня життя.
На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у розміщеному на сайті глави держави привітанні з нагоди Дня працівників освіти.
Звертаючись до освітян Президент України зазначив: «Своєю щоденною копіткою працею ви долучаєте мільйони наших співвітчизників до процесу пізнання світу, виховуєте високоосвічених, моральних і патріотичних громадян, творите перспективу для їх професійного становлення та кар'єрного зростання, а отже, закладаєте підвалини успішного майбуття України».
«Щира вам за це подяка!», - наголосив глава держави.
Він висловив упевненість, що освітяни й надалі з честю будуть виконувати свою високу місію, збагачуючи інтелектуальний і духовний потенціал нашого народу.
В.ЯНУКОВИЧ побажав працівникам освіти міцного здоров'я, щастя, натхнення та нових звершень.