Бондар вважає Рудьковського весільним генералом

Заступник голови Секретаріату Президента, колишній міністр транспорту і зв`язку Віктор Бондар в разі перемоги помаранчевого блоку на виборах має намір повернутися в уряд. Про це він сказав кореспонденту УНІАН: " Я розумію це міністерство, відчуваю його, і ми багато зробили за півтора року. Ми одночасно почали будувати п’ять доріг, у порти прийшли інвестиції, почали розбудовувати аеропорт “Бориспіль”. А зараз усе кинули.

За весь час мого керівництва, даруйте, не було жодної аварії. А на залізниці відсутність аварії – це лише питання контролю, там немає випадковостей.

Цього року ми мали здавати новий термінал у “Борисполі” – величезний, сучасний, з комфортними залами очікування, ресторанами. Наступного року мав бути завершений другий термінал. А сьогодні бачимо тільки паркан, який ще я поставив. А міністр транспорту зараз весільний генерал, у нього ж відібрали всі напрямки – авіація у когось, залізниця – під кимось, “Укравтодор” – ще під кимось. У результаті немає комплексного підходу до розвитку галузі".

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