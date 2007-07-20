У Ющенка вважають, що Кузьмук пив воду з колодязя для піару

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере під свій контроль ситуацію, що склалася у Львівській області внаслідок аварії вантажного потяга з фосфором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР на брифінгу для ЗМІ.

Він нагадав, що В.ЮЩЕНКО планує сьогодні побувати на місці аварії. «На жаль, дії уряду призвели до того, що особисто Президент має приїхати на місце (катастрофи – УНІАН) і очолити роботу по наведенню порядку», - підкреслив В.БОНДАР.

Він вважає, що ця трагедія демонструє рівень компетентності міністра транспорту і міністра з питань надзвичайних ситуацій, а також віце-прем’єра, які мали вжити негайних заходів щодо ліквідації наслідків аварії.

«Одна справа попіаритись – випити воду з колодязя, а інша справа – дати воду всім іншим (мешканцям потерпілих територій – УНІАН) і провести аналізи, які б гарантували, що вода не отруєна і немає загрози для здоров’я», - підкреслив В.БОНДАР.

Він гостро розкритикував міністрів за те, що вони не прибули на місце аварії в день, коли вона сталася, не забезпечили населення водою, медикаментами, продуктами харчування, не взяли аналізи, щоб з’ясувати рівень небезпеки для здоров’я людей.

Заступник глави Секретаріату Президента висловив здивування, чому голові сільської ради с.Ожидів довелось по телебаченню просити людей допомогти місцевим мешканцям.

Відповідаючи на запитання, яким чином Президент збирається контролювати ситуацію, В.БОНДАР підкреслив, що, зокрема, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА свого часу обіймав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій, і тому він у найкоротші терміни сформує графік робіт, необхідних для ліквідації наслідків аварії.

З боку Секретаріату Президента буде забезпечено щогодинний контроль виконання цього графіка. «Я думаю, цей процес дасть змогу чітко зрозуміти, хто що робить і хто за що відповідає. На сьогоднішній день, на жаль, при такій великій кількості високо посадовців, знайти, хто там головний і хто за це відповідає, ми досі не можемо», - сказав В.БОНДАР.

Водночас В.БОНДАР не знає, чи буде у Львові проводитись додаткове засідання РНБО з цього приводу.