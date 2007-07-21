Медведько: влада вживає всіх заходів для ліквідації ”фосфорної” катастрофи

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вважає, що влада вживає всіх заходів для ліквідації наслідків “фосфорної” катастрофи на Львівщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні під час розширеного засідання колегії Генпрокуратури.

За його словами, вчора він разом з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та іншими високопосадовцями відвідав місце катастрофи, де глава держави ознайомився з роботою ліквідаторів аварії.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, В.ЮЩЕНКО зазначив, що робота з ліквідації наслідків аварії потребує «сміливості представників МНС».

«Я вважаю, що владою вжиті вичерпні заходи з ліквідації катастрофи», - сказав генпрокурор.

Зокрема, за його словами, це стосується не тільки розчищення території, а й соціального захисту постраждалого населення.

Генпрокурор наголосив, що на даний час влада робить усе можливе, щоб півтори тисячі дітей з районів, уражених внаслідок катастрофи, мали змогу пройти оздоровчий курс у лікувальних закладах та дитячих таборах.