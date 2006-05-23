Нацбанк вводить у обіг срібну монету “Близнюки” (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію “Знаки зодіаку”, вводить в обіг з 22 травня 2006 року пам’ятну монету “Близнюки” номіналом 5 гривень, присвячену одному із дванадцяти сузір’їв зодіаку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, якість – “пруф”, маса в чистоті – 15,55 г , діаметр – 33,0 мм , тираж – 10 000 штук. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети в центрі круга розміщено стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, а також угорі й унизу від якого – чотири освітлені ним кулі, що символізують пори року. Ліворуч від круга – малий Державний Герб України, праворуч – рік карбування монети 2006, позначення металу, його проби – Ag 925 , маса в чистоті – 15,55; по колу монети написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщене стилізоване зображення близнюків в оточенні зірок, ліворуч від якого – символ знака зодіаку, праворуч – напис БЛИЗНЮКИ.

Художники – Володимир ТАРАН, Олександр Харук, Сергій ХАРУК. Скульптор – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.

Пам’ятна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним засобом України і обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.