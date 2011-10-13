Наступного разу Тимошенко сяде на лаву підсудних разом з Лазаренком?

Підставою для перевірки діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» та порушення ще однієї справи проти її колишнього президента Юлії ТИМОШЕНКО став лист Міністерства оборони Росії про борги корпорації, надісланий українському уряду влітку цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«У червні цього року надійшов лист-вимога Міністерства оборони РФ до Кабінету міністрів України щодо погашення боргу (ЄЕСУ – УНІАН)», - сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО, додавши, що Кабінет міністрів провів у зв’язку з цим перевірку, й зібрані матеріали разом з результатами перевірки направив до СБУ для з’ясування наявності чи відсутності в діях Ю.ТИМОШЕНКО та інших колишніх високопосадовців складу злочину.

Водночас, начальник управління заперечив існування даних про те, що нібито лист Міноборони РФ сфальсифікований.

«Ніяких даних у слідства, які б свідчили про те, що даний лист є фальшивим, немає», - сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Також він додав, що слідство здобуло достатньо доказів для пред’явлення Ю.ТИМОШЕНКО нових обвинувачень.

На уточнююче запитання журналістів, чому СБУ порушила кримінальну справу щодо діяльності ЄЕСУ лише зараз, І.ДЕРЕВ’ЯНКО відповів, що обставини, які наразі є предметом розслідування, раніше не досліджувалися і тому щодо них жодних рішень не приймалося.

Разом з тим І.ДЕРЕВ’ЯНКО ухилився від відповіді на запитання, чи встановлені слідством рахунки Ю.ТИМОШЕНКО та колишнього прем’єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА, на які начебто перераховувалися гроші за російський газ, що надходив до споживачів України через ЄЕСУ, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.ДЕРЕВ’ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

"Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу стосовно громадян України ТИМОШЕНКО і ЛАЗАРЕНКА", - сказав він.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Як відомо, Павло Лазаренко має вийти з американської в`язниці 1 листопада 2012 року. 25 серпня 2006 року суд Сан-Франциско засудив Лазаренка до 108 місяців ув’язнення і штрафу в 10 млн. доларів за відмивання грошей і продаж за кордон майна, одержаного незаконним шляхом при веденні справ на посаді прем`єр-міністра України.

Довідка УНІАН. У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, також протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК «Нафтогаз України», у розмірі 1,516 млрд. грн.