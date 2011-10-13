Януковичу не подобається «пасивне» впровадження його реформ
16:55, 13 жовтня 2011Політика
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Вимагає "більшої активності"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від влади Хмельницької області активніше працювати над впровадженням у регіоні реформ.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час наради з адміністративно-господарським активом у Кам`янець-Подільському.
«Я вимагаю від вас набагато більшої активності. Я хочу, щоб Хмельниччина сміливо йшла вперед», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до учасників засідання.
Глава держави, зокрема, порадив місцевим керівникам активніше співпрацювати з центральними міністерствами та відомствами. За словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться насамперед про співробітництво щодо реалізації різноманітних пілотних проектів.
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