У Януковича запевняють, що за демократію, щоб там не коїлося в Україні

Українська сторона поділяє точку зору європейських партнерів стосовно важливості зміцнення демократії, верховенства права, а також дотримання міжнародних стандартів захисту прав і свобод людини для успішного просування України шляхом європейської інтеграції.

Про це сказав радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК під час зустрічі з делегацією групи з міжпарламентських зв’язків з Україною Бундестагу ФРН на чолі з Бербель КОФЛЕР.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, у цьому контексті А.ГОНЧАРУК наголосив, що стратегічна перспектива відносин України та ЄС не повинна бути заручницею будь-яких внутрішніх подій. У зв’язку з цим радник Президента висловив сподівання на розуміння та подальшу підтримку України з боку Німеччини у питанні євроінтеграції.

Під час зустрічі обговорено українсько-німецькі відносини, зокрема розвитку двосторонніх політичних контактів, у тому числі міжпарламентських зв’язків, співпраця України з ЄС, а також окремі аспекти внутрішньополітичної ситуації в нашій державі.