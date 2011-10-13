Польські експерти повірили Януковичу й прогнозують свободу Тимошенко

Польські експерти вважають, що колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вийде на волю до листопада за рішенням апеляційного суду на базі нового законодавства, що декриміналізує статтю, за якою їй було висунуто звинувачення у перевищенні повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Таку думку висловили експерти Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Славомір МАТУШАК та Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ у дослідженні „справи Тимошенко”, яким володіє УНІАН.

Аналітики висловили сумнів у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО буде позбавлена волі, зазначивши, що це призвело б до зриву підписання угоди про асоціацію України між ЄС та до фактичної ізоляції Києва на Заході.

„Тому можна очікувати, що у найближчі два тижні в результаті внесення змін до Кримінального кодексу Юлія ТИМОШЕНКО буде звільнена”, - написали польські експерти.

Вони зауважили, що про можливість зміни вироку говорив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.

„Зміни мають бути ухвалені перед планованим на 20 жовтня візитом ЯНУКОВИЧА до Брюсселя. Таке рішення дозволить владі зберегти обличчя у власній країні та буде прийнятним для Заходу”, - сказано у дослідженні.

Аналітики вважають, що українська влада не вносила змін до Кримінального кодексу, деякі положення якого залишились ще з радянських часів, до ухвалення рішення у справі Ю.ТИМОШЕНКО судом першої інстанції для того, аби не йти на „негайні та демонстративні поступки” Європейському Союзу.

На думку польських експертів, вирок та утримання Ю.ТИМОШЕНКО за гратами свідчить про те, що для Партії регіонів важливіше питання збереження довіри в Україні, ніж іміджеві втрати на Заході.

Аналітики OSW зазначили, що матеріали судової справи не підтвердили провини Ю.ТИМОШЕНКО у перевищені службових повноважень під час підписання газового контракту з Російською Федерацією майже три роки тому.

„По суті, процес мав політичний характер та вівся для того, аби показати, що Юлія ТИМОШЕНКО, погодившись на невигідні для України умови газових поставок та транзиту на 2009-2019 роки, діяла на шкоду державі. Таке звинувачення, однак, формально не було поставлене”, - зауважили експерти.

Вони додали, що суддя призначив Ю.ТИМОШЕНКО мінімально можливий строк ув’язнення, оскільки стаття Кримінального кодексу (365), за якою її судили, передбачає покарання від 7 до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

8 жовтня віце-спікер парламенту М.ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.