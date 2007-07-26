”Українська правда” готова зустрітися з Луценком у суді

"Українська правда" звинувачує Юрія Луценка в неправді і заявляє, що готова відповідати за кожне слово зі статті "Корупційна спокуса Луценка" у суді.

Як повідомляв УНІАН, один з лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО спростовує інформацію про нібито свої корупційні дії на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі, коментуючи публікацію про те, що начебто він на посаді міністра лобіював інтереси підприємства "Українські новітні телекомунікації", де нібито працює його дружина. За даними ряду ЗМІ, ця фірма мала стати провайдером послуг оператора мобільного зв’язку UMC для всіх працівників органів внутрішніх справ України.

«Це абсолютно фальшива інформація, недостовірна, суб’єктивна, упереджена щодо можливих зловживань ЛУЦЕНКА в Міністерстві внутрішніх справ», - сказав лідер блоку.