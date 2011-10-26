Турчинов: Влада намагається зламати Тимошенко психологічно

Юлія ТИМОШЕНКО, незважаючи на перебування за ґратами, продовжує керувати партією «Батьківщина» і координувати діяльність опозиції.

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«За її дорученням я вчора провів нараду з керівниками обласних партійних організацій і передав їм усі завдання, які Юлія Володимирівна ставить перед нашою партією щодо поточної роботи», - повідомив він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що влада намагається психологічно вплинути на Ю.ТИМОШЕНКО та зламати її, «незаконно відкриваючи кримінальні справи щодо її родичів та найближчого оточення».

За його словами, йдеться, зокрема, про Геннадія ТИМОШЕНКО, якому зараз 75 років і «який переніс два інсульти і вийшов із незаконного ув‘язнення сім років тому інвалідом І групи».

«Цинізму і жадобі помсти влади немає меж. У їхніх звинуваченнях немає жодного юридичного підтексту, є тільки одна мета – скомпрометувати, облаяти і зламати», - пояснив О.ТУРЧИНОВ, додавши, що влада не змогла зламати Ю.ТИМОШЕНКО.

«Усі їхні спроби марні. У нас незламний лідер, і ми впевнені у перемозі», - заявив О.ТУРЧИНОВ.