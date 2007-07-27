Литвин бачить дві причини політичної кризи

Помаранчеві політики стали заручниками ідеї вступу України до НАТО, а біло-голубі - заручниками ідеї другої державної мови. Так вважає голова Народної партії Володимир Литвин. Відповідаючи на запитання журналіста УНІАН про головну причину політичної кризи, екс-спікер заявив: " Причина кризи – боротьба за власність. Точніше – незавершена боротьба за державну власність. Скільки з державного бюджету не беруть - виявляється, ще є що брати. Це головна причина. Контрольний пакет влади дозволяє мати контрольний пакет власності. І наступний момент – нездатність домовитися. Російською мовою це називається “недоговороспособность”. Вони стали заручниками тих настроїв, вихід на поверхню яких вони ж спонукали. Помаранчеві стали заручниками ідеї вступу України до НАТО, а біло-голубі стали заручниками ідеї другої державної мови. І перші не можуть вирішити проблему, і другі"..

Повний текст інтерв’ю читайте тут