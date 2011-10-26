Розвішування червоних прапорів Луганський суд визнав законним

Луганський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог Дмитра СНЄГІРЬОВА, який наполягав на незаконності дій Луганської обласної ради щодо вивішування червоних прапорів на будівлі облради з 16 по 22 червня цього року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської облради.

Згідно з повідомленням, таке рішення суд ухвалив сьогодні, 26 жовтня, на засіданні з розгляду адміністративної справи за позовом Д.СНЄГІРЬОВА до Луганської обласної ради.

Як свої аргументи представники облради в суді Олександр ПІКАЛОВ і Володимир ЗЕНЧУГОВ підкреслили, що «оспорюваний пункт рішення обласної ради не встановлює, не змінює й не припиняє норми права - в ньому депутати просто висловили свою позицію, своє бажання увічнити пам`ять жертв Великої Вітчизняної війни і подвиг переможців. І в жодному випадку не чинили замаху на державні символи. Прапор України вивішено, як і має бути, над будівлею облради, а копія Прапора Перемоги знаходилася на флагштоку перед будівлею».

Крім того, зазначили представники облради, «це рішення обласної ради не було й не могло послужити керівництвом до дії для інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, оскільки не носить імперативний характер».

Як заявив УНІАН ініціатор позову Д.СНЄГІРЬОВ, він має намір подавати апеляцію до Донецького апеляційного суду.

«Я вважаю сьогоднішнє рішення суду абсолютно політичним. Те, що представники облради пояснюють вивішування червоного прапора увічненням пам`яті жертв Великої Вітчизняної, проста відмовка. В моєму позові йдеться не про це, а про конкретні терміни, коли вивішувати прапор неіснуючої держави заборонив Конституційний Суд. Луганська облрада порушила цю заборону», - зазначає Д.СНЄГІРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, у позові керівника БФ «Підтримка українських ініціатив» Д.СНЄГІРЬОВА йдеться про те, що 16 червня 2011 року рішенням Конституційного Суду України використання копій прапора Перемоги визнано неконституційним.

Згідно зі ст. 23 Закону ”Про місцеве самоврядування в Україні”, на будівлях, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України, зазначає позивач. Але, незважаючи на вищезгадані положення закону і прийняте Конституційним Судом України рішення, Луганська облрада розміщувала копії прапора Перемоги на адміністративній будівлі.

12 жовтня окружний адміністративний суд прийняв до розгляду справу за адміністративним позовом Д.СНЄГІРЬОВА. Позов до суду було подано 20 червня.