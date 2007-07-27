Литвин: Партія регіонів повторює наші помилки

Голова Народної партії Володимир Литвин вважає, що Партія регіонів повторює помилки його політичної сили. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН, коментуючи перехід Леоніда Каденюка під біло-голубі знамена (минулої кампанії космонавт йшов за списком Народної Партії) : “Оскільки я “живу, как чувствую”, відверто скажу те, що я відчуваю, і те, що бачу безвідносно до осіб, Мені дивно спостерігати, як Партія регіонів повторює наші помилки попередньої виборчої кампанії. Може статися така ситуація, що Партія регіонів у свій час неочікувано впаде під тягарем власної величі”.