Євродепутат: Для України шлях до Європи залишається відкритим

Для України двері до Європи залишаються відкритими. Про це Укрінформу заявив депутат Європейського парламенту від Болгарії Андрей Ковачев (політична група Європейських народних партій) за результатами голосування у четвер резолюції відносно ситуації в Україні.

"Так, насправді, нині ми відчуваємо доволі складний момент у відносинах між Євросоюзом і Україною. Водночас резолюція, що була підтримана і прийнята сьогодні консолідованим рішенням усіх політичних груп парламенту, чітко засвідчила, що Європа не закриває двері для України, двері є відкритими. І ми сподіваємося, що українська влада дотримуватиметься наших рекомендацій та порад щодо суворого забезпечення верховенства права, недопущення вибіркового правосуддя у справах Юлії Тимошенко та інших колишніх урядовців", - сказав болгарський політик.

Він акцентував увагу на положенні резолюції, де йдеться про неприпустимість кримінального покарання за політичну діяльність, та необхідності внесення змін до відповідних статей Кримінального кодексу.

"Водночас резолюція містить звернення до Європейської ради і Єврокомісії призначити дату зустрічі керівників ЄС з Президентом України Віктором Януковичем та завершити підготовку Угоди про асоціацію, але звичайно за наявності політичної волі з української сторони дотриматися наших рекомендацій", - зауважив А.Ковачев.

Як він наголосив, український народ не повинен бути позбавлений європейського шляху через дії політиків.