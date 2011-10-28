Саакашвілі: Ніколи стосунки з Україною не були кращі, ніж зараз

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що Україна і Грузія знаходяться на етапі дуже близьких і тісних стосунків. Про це повідомляють "Подробности". "Дуже багато змін сталося за цей період, але я хочу заявити, що ніколи стосунки між народами не були кращі, ніж зараз. Це я заявляю з повною відповідальністю, і це результат нашої спільної роботи у розвитку наших країн" - сказав грузинський президент на зустрічі з віце-прем`єр-міністром України Сергієм Тігіпком і українськими бізнесменами в п`ятницю у Тбілісі.

Він подякував українській стороні за те, що зроблено у напрямі зміцнення двосторонніх стосунків.

Як повідомлялося, Тігіпко знаходиться в Тбілісі з робочим візитом, де разом зі своїм грузинським колегою Георгієм Барамыдзе провів 6-е засідання українсько-грузинської міжурядової комісії з економічного співробітництва.