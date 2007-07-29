Симоненко побачив в офісі Ющенка контрабандистів

Компартія звинувачує секретаріат президента в потуранні контрабанді на західних кордонах України.

Як повідомляє прес-служба КПУ, про це заявив лідер партії Петро Симоненко.

Він наголосив, що саме Банкова, а також політичні соратники та попутники президента, контролюють західні митні "коридори".

"Саме через них на територію України нелегально потрапляє більше третини всього продовольчого імпорту та імпорту товарів широкого вжитку, а державні гроші осідають в "помаранчевих" кишенях", - стверджує Симоненко.

"Ми покладемо цьому край. Організатори і причетні до контрабанди посадові особи, в тому числі і призначені особисто Ющенком голови адміністрацій прикордонних районів і областей, мають нести відповідальність перед людьми, яких безсоромно обкрадають", - підкреслив лідер комуністів.

Українська правда