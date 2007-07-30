За 20 хвилин комуністи з соціалістами вмовлятимуть регіоналів

О 16.00 відбудуться консультації лідерів фракцій Комуністичної партії України, Соціалістичної партії України та Партії регіонів з приводу можливості проведення завтрашнього засідання позачергової сесії Верховної Ради.

Про це у розмові з кореспондентом УНІАН повідомив член фракції КПУ Олександр ГОЛУБ.

За його словами, тому сьогодні на засіданні керівництво КПУ не прийнято рішення про участь фракції у завтрашньому засіданні.

Водночас О.ГОЛУБ підкреслив, що фракція КПУ вважає ВР V скликання легітимною і наголошує на можливості голови ВР Олександра МОРОЗА скликати позачергову сесію.

У свою чергу, як повідомив кореспонденту УНІАН інший народний депутат V cкликання, який входить до однієї із фракцій коаліції, КПУ та Партія регіонів сумніваються у необхідності участі у засіданні позачергової сесії ВР через те, що нібито завтра О.МОРОЗ може заявити про вихід СПУ зі складу коаліції і таким чином уряд, який утворила коаліція, буде недієздатним.