За 20 хвилин комуністи з соціалістами вмовлятимуть регіоналів
Мороз підкинув яблоко розбрату
|Олександр ГОЛУБ
Про це у розмові з кореспондентом УНІАН повідомив член фракції КПУ Олександр ГОЛУБ.
За його словами, тому сьогодні на засіданні керівництво КПУ не прийнято рішення про участь фракції у завтрашньому засіданні.
Водночас О.ГОЛУБ підкреслив, що фракція КПУ вважає ВР V скликання легітимною і наголошує на можливості голови ВР Олександра МОРОЗА скликати позачергову сесію.
У свою чергу, як повідомив кореспонденту УНІАН інший народний депутат V cкликання, який входить до однієї із фракцій коаліції, КПУ та Партія регіонів сумніваються у необхідності участі у засіданні позачергової сесії ВР через те, що нібито завтра О.МОРОЗ може заявити про вихід СПУ зі складу коаліції і таким чином уряд, який утворила коаліція, буде недієздатним.