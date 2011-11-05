БЮТ пояснив, чому час знімати Януковича

Партія “Батьківщина” та Рада Блоку Юлії Тимошенко закликає українців вимагати негайної відставки Віктора ЯНУКОВИЧА з посади Президента та дострокового розпуску Верховної Ради.

Про це йдеться у зверненні політради партії «Батьківщина» та Ради БЮТ до громадян та опозиційних партій, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

У зверненні наголошується, що В.ЯНУКОВИЧ за два роки перебування на посаді Президента України не виконав жодного пункту зі своєї передвиборної програми. Навпаки, стверджує БЮТ, політика, яку проводить В.ЯНУКОВИЧ, цілком суперечить його обіцянкам.

“Тепер покращення життя обіцяють не „вже сьогодні”, а лише через десять років. „Україну для людей” будують винятково для кількох десятків родин. Міфічна „команда професіоналів” з тріском провалилася на всіх напрямках, крім власного самозбагачення.

Суть соціальної політики ЯНУКОВИЧА полягає в тому, що багаті стають ще багатшими, а бідні – ще біднішими!”, – йдеться у зверненні.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ, за словами авторів звернення, є «одним з найдорожчих Президентів світу». Офіційні витрати на один день його роботи складають стільки ж, скільки у середньому за місяць заробляють 675 українців. У рейтингу найбагатших людей України опинилися родина та найближче оточення В.ЯНУКОВИЧА, а кожен четвертий в ньому – член Партії регіонів, зазначають в БЮТ.

У зверненні йдеться, що сьогодні Адміністрація Президента підміняє собою законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. «В Україні відсутнє правосуддя, а парламент перетворився на інструмент схвалення бездарних та небезпечних для країни рішень», - підкреслили в БЮТ.

“Така політика створила глибоку кризу у відносинах України з Євросоюзом. Саме ЯНУКОВИЧ поставив під загрозу стратегічну європейську інтеграцію України. Разом з тим, він не в змозі побудувати цивілізовані відносини і з Росією, раз за разом здаючи їй території та стратегічну власність країни”, – заявляє БЮТ.

“Створений в Україні режим тримається лише на багнетах силових структур та політичних репресіях. Незаконне ув’язнення та несправедливий суд над Юлією ТИМОШЕНКО та іншими представниками опозиції – це лише вершина айсбергу. Переслідувань, тиску та залякування зазнають всі громадяни. Подальше перебування ЯНУКОВИЧА на посаді Президента та діяльність пропрезидентської парламентської більшості створюють дедалі більшу загрозу національній безпеці, самому існуванню України як незалежної держави”, – йдеться у зверненні.

Саме тому партія «Батьківщина» закликає своїх колег по опозиційному руху та всіх громадян України вимагати негайної відставки В.ЯНУКОВИЧА з посади Президента та дострокового розпуску дискредитованої Верховної Ради.

Партія «Батьківщина» склала підписні листи з вимогою проведення дострокових президентських і парламентських виборів та вже передала їх в регіони. “Ми закликаємо приєднатися до нашої ініціативи”, – заявляє БЮТ.