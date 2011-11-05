Ющенко: в Україні комуністи досі при владі

Українське суспільство має дати належну оцінку діям комуністичного режиму, заявив лідер «Нашої України», колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на відкритті міжнародної конференції «Співпраця СРСР та Німеччини у міжвоєнний період та під час ІІ Світової війни: причини та наслідки».

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», він підкреслив, що багато міжнародних інституцій, у тому числі ОБСЄ і ПАРЄ, засудили сталінський комуністичний режим, прирівнявши його до фашистського, водночас в Україні комуністи і досі перебувають у владних органах.

«Як би не було важко, європейська спільнота переважно впоралась з викликами фашистської ідеології через міжнародні трибунали, через світовий і національний політичний осуд. Ми прийшли до відчуття, що фашизм відновити важко, чого не можна сказати про комуністичну ідеологію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми не пройшли осуду тієї злочинної системи, яка називається сталінізм, і тому у нас така тяжка дорога», - підкреслив він.

Тому В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості сьогоднішньої конференції, яка, на його думку, має наблизити українське суспільство до тих оцінок і кроків, які вже були зроблені об’єднаною Європою для вирішення цієї проблеми.

Політик підтримав проект ухвали конференції, у якій пропонується зазначити необхідність створення Міжнародного трибуналу для розгляду злочинів комунізму і розпочати судове переслідування живих виконавців комуністичних злочинів.

5-6 листопада Київська міська організація Українського добровільного, культурно-просвітницького, правозахисного, благодійного товариства «Меморіал» імені Василя Стуса, Громадський інститут історичної пам’яті, Національний університет «Києво-Могилянська академія» проводять міжнародну наукову конференцію «Співпраця СРСР та Німеччини у міжвоєнний період та під час II Світової війни: причини та наслідки», почесним головою оргкомітету якої є В.ЮЩЕНКО.

З доповідями на цьому науковому зібранні виступатимуть не лише авторитетні українські науковці, але й дослідники з Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Угорщини, Чехії, Сербії, Грузії.