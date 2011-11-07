Опозиція вшанувала жертв 1917 року

У Херсоні опозиційні сили провели панахиду за жертвами жовтневого перевороту 1917 року

Як передає кореспондент УНІАН, у панахиді взяли участь більш як 30 осіб.

Панахида пройшла в невеликій церкві Святої Олександри (УПЦ КП) у центрі Херсона.

За інформацією організаторів, у панахиді взяли участь представники партійних організацій Народного руху України, Конгресу українських націоналістів, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», «Фронту Змін», Української народної партії, Ліги українських жінок, Соборного українського козацтва «Січ» тощо.

Також організатори проведення панахиди повідомили, що вже підготовлено звернення до керівництва країни про необхідність виконувати вимоги Закону України про увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років і тоталітарних режимів.