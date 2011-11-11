Фестиваль для дітей, організований ЮНІСЕФ і Посольством Франції

У понеділок, 14 листопада, у Києві відкриється Другий фестиваль для дітей, організований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Французьким інститутом та Посольством Франції в Україні за підтримки Сергія ТІГІПКА, Головного управління освіти м. Києва.

Фестиваль проводиться з нагоди 20-ої річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини.

Програма фестивалю включатиме:

показ французьких мультфільмів та мультфільмів про права дитини;

майстер-класи для дітей з анімаційного кіно та кулінарні ательє;

круглий стіл «Міжсекторальна взаємодія охорони здоров’я та харчової промисловості для забезпечення здорового харчування дітей», в рамках якого українські фахівці, міжнародні експерти та урядовці обговорюватимуть нагальні питання здорового харчування дітей як одного з ключових факторів, що визначають стан їхнього здоров’я і можливості для розвитку.

виставка живопису відомої української художниці Євгенії ГАПЧИНСЬКОЇ.

Фестиваль відбуватиметься з 14 по 19 листопада 2011 року у приміщенні Київського палацу дітей та юнацтва за адресою: Київ, вул. Івана Мазепи, 13.

Прес-конференція з нагоди відкриття фестивалю відбудеться 14 листопада 2011 об 11:00 у приміщенні Київського палацу дітей та юнацтва.

Учасники:

Юкіє МОКУО - голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Анн ДЮРЮФЛЕ - радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні.

Юрій ПАВЛЕНКО - Уповноважений Президента України з прав дитини.

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО - перший заступник Начальника Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Олег ШВЕЦЬ - головний позаштатний дієтолог МОЗ України.

Круглий стіл розпочинається о 10.00

Партнери Фестивалю: Компанія «Данон» в Україні, «Бель Шостка Україна», Торгова марка

«BotaniQ kids», Кондитерська «Волконський».

Медіа-партнер: журнал «Домашній очаг».

Акредитація на прес-конференцію та круглий стіл обов’язкова!

Контакти для акредитації:

Аліна БРИЛЬ

mik@center.net.ua

тел. (050) 419-89-96.

Для отримання додаткової інформації про роботу організацій звертайтеся:

Юлія ЮРОВА, керівник прес-служби Дитячого фонда ООН ЮНІСЕФ

тел. +38(044) 254-24-50, yyurova@unicef.org

Катерина ШЕВЧЕНКО, відділ зв’язків з громадськістю, Французький інститут в Україні,

Тел. +38044 482 23 71, kateryna.shevchenko@ifu.kiev.ua