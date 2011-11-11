Фестиваль для дітей, організований ЮНІСЕФ і Посольством Франції
У понеділок, 14 листопада, у Києві відкриється Другий фестиваль для дітей, організований Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Французьким інститутом та Посольством Франції в Україні за підтримки Сергія ТІГІПКА, Головного управління освіти м. Києва.
Фестиваль проводиться з нагоди 20-ої річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини.
Програма фестивалю включатиме:
показ французьких мультфільмів та мультфільмів про права дитини;
майстер-класи для дітей з анімаційного кіно та кулінарні ательє;
круглий стіл «Міжсекторальна взаємодія охорони здоров’я та харчової промисловості для забезпечення здорового харчування дітей», в рамках якого українські фахівці, міжнародні експерти та урядовці обговорюватимуть нагальні питання здорового харчування дітей як одного з ключових факторів, що визначають стан їхнього здоров’я і можливості для розвитку.
виставка живопису відомої української художниці Євгенії ГАПЧИНСЬКОЇ.
Фестиваль відбуватиметься з 14 по 19 листопада 2011 року у приміщенні Київського палацу дітей та юнацтва за адресою: Київ, вул. Івана Мазепи, 13.
Прес-конференція з нагоди відкриття фестивалю відбудеться 14 листопада 2011 об 11:00 у приміщенні Київського палацу дітей та юнацтва.
Учасники:
Юкіє МОКУО - голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Анн ДЮРЮФЛЕ - радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні.
Юрій ПАВЛЕНКО - Уповноважений Президента України з прав дитини.
Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО - перший заступник Начальника Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
Олег ШВЕЦЬ - головний позаштатний дієтолог МОЗ України.
Круглий стіл розпочинається о 10.00
Партнери Фестивалю: Компанія «Данон» в Україні, «Бель Шостка Україна», Торгова марка
«BotaniQ kids», Кондитерська «Волконський».
Медіа-партнер: журнал «Домашній очаг».
Акредитація на прес-конференцію та круглий стіл обов’язкова!
Контакти для акредитації:
Аліна БРИЛЬ
mik@center.net.ua
тел. (050) 419-89-96.
Для отримання додаткової інформації про роботу організацій звертайтеся:
Юлія ЮРОВА, керівник прес-служби Дитячого фонда ООН ЮНІСЕФ
тел. +38(044) 254-24-50, yyurova@unicef.org
Катерина ШЕВЧЕНКО, відділ зв’язків з громадськістю, Французький інститут в Україні,
Тел. +38044 482 23 71, kateryna.shevchenko@ifu.kiev.ua