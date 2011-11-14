Експерт попереджає про можливі іміджеві втрати України на Євро-2012

Імідж України під час проведення Євро-2012 залежатиме від «враження гостей від зіткнення їх із реальною дійсністю», - вважає віце-президент Української PR-Ліги, партнер агентства PR-Service Олена ДЕРЕВ’ЯНКО. Як ідеться в коментарі експерта, переданому УНІАН, вона переконана, що вся нинішня активність із формування позитивного образу нашої держави як хазяйки турніру спрямована на впізнанність країни й доповнення смислового ряду «асоціацій першого кола». «Зараз майбутнім зарубіжним гостям Євро-2012 важливо розуміти на рівні загальних відчуттів, у яку країну вони приїдуть і що в ній є, окрім Андрія Шевченка, братів Кличків, Чорнобиля і красивих жінок. Ідеться передусім про особисту безпеку й сервісну інфраструктуру – саме в цьому напрямі більше за все проблем», - вважає О.ДЕРЕВ’ЯНКО.

На думку експерта, майбутній турнір є для України одночасно й можливістю підвищити своє міжнародне реноме, і ризиком для репутації. «Усе залежить від того, якими будуть враження гостей Євро-2012 від зіткнення їх з реальною дійсністю. Поводження правоохоронних органів, рівень володіння іноземною мовою – ті чинники, що перетворять умоглядний імідж країни на реальну репутацію. І від того, яким буде спілкування конкретних людей з конкретними людьми, залежить, як нас сприйматимуть у світі після турніру», - вважає експерт.

За словами О.ДЕРЕВ’ЯНКО, зараз структури, відповідальні за репутацію України, мають бути максимально мобілізовані й відповідальні. «Потрібно працювати з джерелами ризику для репутації, головне з яких – людський чинник. Українці – розумні й гостинні люди, але крос-культурное спілкування дуже складна сфера, і не можна підходити до цього абияк. Необхідна серйозна просвітницька робота на державному рівні. І, звичайно, потрібний суворий громадський контроль над змістом тих промо-матеріалів, які розміщуються про Україну за кордоном. Корупційно-закулісне створення їх, без урахування думки експертів, може призвести до репутаційних втрат, і за це потім доведеться розплачуватися десятиліттями», - заявила експерт.

Українська PR-Ліга – всеукраїнська громадська організація, яка представляє Україну в IPRA, міжнародній організації PR-фахівців. О.ДЕРЕВ’ЯНКО як член президії займається питаннями регіонального розвитку й науково-методичного обґрунтування. Вона також очолює одне з провідних українських профільних агентств (PR-Service) і за підсумками опитування фахівців сфери журналом MMR удостоєна звання «Людина-бренд» у галузі «Агентсьткий PR».