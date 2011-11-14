З будинку мера Гурзуфа викрали сейф
19:20, 14 листопада 2011Політика
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Поки родина була на урочистостях
У Гурзуфі з будинку мера Андрія САНДУЛА вкрали сейф. Міліція проводить розслідування, повідомляють кримські інтернет-ЗМІ.
«Вкрадено сейф. Подробиці поки що не відомі, проводяться оперативні дії», – повідомила «Кримське інформаційне агентство» прес-секретар ялтинського міського управління міліції Ірина КАДЕНКО.
Інцидент стався 11 листопада.
За словами місцевих жителів, крадіжка відбулася у той час, коли родина селищного голови була на урочистостях , пише «Центр журналістських розслідувань».
У міліції Криму УНІАН підтвердили факт крадіжки, але подробиці події повідомити не змогли.
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