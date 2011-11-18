Троє шахтарів заявляють про репресії і погрожують голодовкою біля Кабміну

Троє луганських шахтарів, працівники ВП «Шахта «Должанська капітальна» і ВП «Шахта «Червоний партизан» (ДП «Свердловантрацит») заявляють про політичні репресії і готовність розпочати голодовку, якщо керівництво підприємства звільнить їх з роботи.

Про це УНІАН повідомив голова союзу об'єднання громадян «Трудовий рух «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, після участі гірників 3 листопада в Луганську в акції на підтримку вимог Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас» про відставку Верховної Ради, на них з боку керівництва шахт чинився тиск, який закінчився ініціюванням їх звільнення.

«Причини звільнення взято із стелі, починаючи від вигаданих прогулів і закінчуючи «неправильно» заповненою лікарями картою профогляду, а одному з шахтарів в розпорядженні так і написали, що причиною звільнення є відсутність на роботі внаслідок участі 03.11.11 р. в акції протесту», - сказав К.ІЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що на поточний момент гірники не звільнені, оскільки профспілкові організації відмовляються «давати добро керівництву на їх звільнення». Разом з тим К.ІЛЬЧЕНКО пов'язує дії керівництва шахт з політикою обласної влади.

«Обласна влада свідомо дала команду розправитися з тими, хто брав активну участь в акції, незважаючи на їх права і свободи. Але профспілкові організації стоятимуть до останнього на захисті гірників», - наголосив К.ІЛЬЧЕНКО.

Він також заявив, що три гірники вже прийняли рішення розпочати голодовку біля стін Кабміну у разі їх звільнення.

«Передуватиме голодовці масштабна акція протесту за участю шахтарів, залізничників, підприємців Луганської області», - сказав К.ІЛЬЧЕНКО.