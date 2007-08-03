Лідер Народної партії, голова Верховної Ради України четвертого скликання Володимир ЛИТВИН переконаний, що може бути гарним спікером наступного парламенту. Про це він заявив на прес-конференції у Житомирі, відповідаючи на запитання журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що вважає себе людиною, яка реально оцінює події, що відбуваються.

"Все залежатиме від результатів наступних виборів", - сказав В.ЛИТВИН.

Він також навів статистичні дані, згідно з якими, 27% опитаних українців вважають В.ЛИТВИНА "найбільш успішним" з усіх голів Верховної Ради України та таким, що здатний припинити політичну кризу в Україні.

"Саме тому скажу вам відверто - я був би хорошим головою Верховної Ради. Я також переконаний, що голова ВР не повинен входити ані в опозицію, ані бути представником більшості, а має бути головою усього парламенту", - сказав лідер Народної партії, нагадавши журналістам, як він свого часу відмовився увійти до парламентської більшості.

В.ЛИТВИН також повідомив, що ніколи не погоджувався бути представником окремої частини парламенту.

На його переконання, спікер ВР має бути "фігурою, яка забезпечує діалог у суспільстві, в тому числі і між Президентом та прем’єром".

"Відсутність такої особи і призвела до тих наслідків, які ми сьогодні маємо в українському суспільстві", - зазначив В.ЛИТВИН, додавши, що особисто він завжди був і залишається патріотом парламентаризму, "патріотом парламенту".