Міліція затримала на Майдані двох чоловіків
16:02, 22 листопада 2011Політика
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Кажуть, за нецензурну лайку
У Києві за нецензурну лайку під час акції з нагоди Дня Свободи на Майдані Незалежності затримано двох чоловіків.
Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві.
За їх даними, на обох затриманих складено адміністративний протокол за статтею дрібне хуліганство, після чого одного з них звільнено, а на іншого ще оформлюються документи за прапорушення для передачі їх до суду.
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