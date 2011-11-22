Ландіка знову залишили під вартою

Суддя Ленінського суду Луганська Олена ПОПОВА не задовольнила клопотання адвокатів депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА й не змінила запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, свою відмову суддя мотивувала тим, що згідно зі звинуваченням, Р.ЛАНДІКУ загрожує до 5 років позбавлення волі. Він оголошувався в міжнародний розшук, раніше подібне клопотання вже було розглянуто і не було задоволено.

Суддя також у своїй ухвалі вказала на те, що, враховуючи поведінку Р.ЛАНДІКА, суд вважає, що він може впливати на свідків.

Розгляд справи буде продовжено у четвер, 24 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.