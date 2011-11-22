На Майдан пригнали автозаки

Припарковані біля Головпоштамту

На Майдан Незалежності прибули три автозаки. Про це повідомляє кореспондент "Української правди". Автозаки припарковані біля Головпоштамту, біля якого проходить мітинг прихильників Помаранчевої революції. Біля автозаків дві роти "Беркуту", які по периметру стикаються з тим ланцюгом міліціонерів, які охороняють мітинг "регіонала" Олега Калашнікова.

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