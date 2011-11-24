Попов вимагає враховувати зауваження киян щодо руху міської електрички

У Києві до 1 лютого наступного року всі станції кільцевої міської електрички обладнають підйомниками для людей з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ під час інспекційної поїздки.

Він підкреслив, що міська електричка почала працювати для того, щоб кожен киянин мав змогу швидко та зручно дістатися до місця призначення. “Ми повинні врахувати усі побажання та зауваження, які надходять до нас. Особливо це стосується пенсіонерів та людей з особливими потребами”, - відзначив керівник КМДА.

Окрім того, О.ПОПОВ наголосив, що в кожному вагоні необхідно передбачити пандуси для того, щоб людям із обмеженими фізичними можливостями було легше потрапити до електрички.

Він висловив обурення тим, чому це питання не було вирішено ще до запуску електрички.

«Не розумію, хіба для того, щоб покращити умови перевезення, необхідна моя особиста вказівка? Це ж ваша робота. Вирішуйте ці питання», – сказав він, звертаючись до директора КП «Київпастранс» Миколи ЛАМБУЦЬКОГО.

Голова КМДА зазначив, що запуск електрички був прискорений на прохання киян, щоб виявити всі можливі недоліки до зими, коли проводити коригування буде набагато складніше.

“Ми чекали пропозицій від киян і отримали десятки зауважень. Сьогодні я переконався, що всі вони справедливі. Я особисто проконтролюю, щоб усі зауваження були враховані. Упевнений, завдяки співпраці киян та міської влади нам вдасться вирішити всі проблемні питання», - прокоментував О.ПОПОВ.

Кияни мають змогу цілодобово вносити свої пропозиції щодо вдосконалення роботи цього виду транспорту, зателефонувавши до call-центру: 15-51.