Чорнобильці у Донецьку тішаться: судові виконавці накивали п'ятами

Сьогодні у Донецьку співробітники Державної виконавчої служби не змогли згорнути наметове містечко чорнобильців на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду про заборону акцій у місті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член ініціативної групи чорнобильців, які оголосили голодовку, Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, близько шести представників Державної виконавчої служби зачитали виконавчий лист. «Вони зачитали нам виконавчий лист, але ми сказали, що не маємо права його прийняти без рішення суду, якого у нас немає», - сказав В.СУМАРУКОВ.

Він також пояснив, що даний виконавчий лист був адресований не комусь конкретно за прізвищем, а громадській організації «Чорнобиль-єдність», яка має свою юридичну адресу. «Ми сказали держвиконавцям, нехай вони і рішення суду, і виконавчий лист надсилають на цю юридичну адресу, а ми після отримання вирішуватимемо, що робити далі», - сказав В.СУМАРУКОВ.

При цьому він підкреслив, що тільки «завдяки тому, що до нас підтяглася преса, виконавці втекли з нашого наметового містечка, і подальших їхніх дій ми поки не знаємо».