Азаров напророкував світові масштабну фінансову кризу

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що світ очікує масштабна фінансова криза, якщо ЄС у найближчі тижні не знайде рішення боргових проблем.

Про це він заявив під час лекції у Євразійському національному університеті імені Гумільова у м. Астана (Казахстан), повідомляється на Урядовому порталі.

“Якщо ЄС у найближчі тижні не знайде рішення боргових проблем, то світ очікує масштабна фінансова криза», - сказав М.АЗАРОВ.