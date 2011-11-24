Азаров напророкував світові масштабну фінансову кризу
17:22, 24 листопада 2011Політика
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Якщо ЄС не вирішить ситуацію з боргами
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що світ очікує масштабна фінансова криза, якщо ЄС у найближчі тижні не знайде рішення боргових проблем.
Про це він заявив під час лекції у Євразійському національному університеті імені Гумільова у м. Астана (Казахстан), повідомляється на Урядовому порталі.
“Якщо ЄС у найближчі тижні не знайде рішення боргових проблем, то світ очікує масштабна фінансова криза», - сказав М.АЗАРОВ.
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