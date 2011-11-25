Тігіпко: Якщо не домовимось з РФ, комунальні платежі зростуть на 32-33%

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує збільшення ціни на природний газ, що поставляється до України, в І кварталі 2012 р. до 485 дол. за тис. куб. м.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус».

«Ми вже знаємо, що в першому кварталі ціна буде не 435 дол., а 485 дол. Це пов`язано з тим, що за діючою угодою, яка нас не влаштовує, ціна залежить від вартості нафти, а нафта дорожчає», – сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він висловив надію, що українським переговорникам вдасться домовитися про зниження ціни на газ, що поставляється до України.

«Я впевнений в позитивному результаті цих переговорів. Якщо ж Президент і прем`єр не зможуть домовитися з Росією, це буде дуже погано», – сказав він.

Також віце-прем`єр-міністр відзначив, що «якщо вдасться зменшити вартість газу, це буде величезна перемога, дуже важлива для населення. Адже чому ми настільки незговірливі з МВФ? Тому що якщо ми виконаємо їх вимоги, це вдарить по середньому класу. Для 10 млн. людей, які не мають пільг, комунальні платежі зростуть на 32-33%».

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.