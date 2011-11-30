Суд над Луценком чекатиме, поки видужає водій

09:39, 30 листопада 2011
Політика
4983 0

Засідання перенесли на 5 грудня

Печерський районний суд Києва сьогодні знову відклав розгляд кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через хворобу його колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА, якому на минулому засіданні суду стало зле і він був госпіталізований.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про оголошення перерви у судовому засіданні оголосив сьогодні головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Наступне судове засідання має відбутися 5 грудня о 9.10.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter