Суд над Луценком чекатиме, поки видужає водій

Печерський районний суд Києва сьогодні знову відклав розгляд кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через хворобу його колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА, якому на минулому засіданні суду стало зле і він був госпіталізований.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про оголошення перерви у судовому засіданні оголосив сьогодні головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Наступне судове засідання має відбутися 5 грудня о 9.10.