Луценко пишається списком людей, ”які не скурвилися”

Лідер "Нашої України" – "Народної Самооборони" Юрій Луценко заявляє, що ця політична сила є єдиною, яка "чує людей".

"Ми єдина політична сила, яка чує вимоги людей, яка визнала свої кадрові помилки, очистилася і оновилася. Я пишаюся першою п’ятіркою, десяткою, двадцяткою і соткою, і 450-ю людиною в нашому списку. Він сьогодні зібрав людей, які не змінювали свої переконання ні у владі, ні в опозиції, які не скурвилися, а буди з людьми в будь-якій ситуації і будуть служити їхнім інтересам", - сказав він.

"Ми єдина партія, яка врешті почула вимогу людей і припинила традицію: де два українці, там два гетьмани. 9 партій склали мікробулави, мікроамбіції заради спільної національної української справи", - додав Луценко.

Він також закликав усіх членів блоку "перейти в наступ на корупцію".

"Ми перемагали, коли були єдині, коли об’єднувалися, коли забували про дрібні амбіції. Вірю, що ми це зробимо і зараз. Бо коли українці були разом, вони завжди перемагали. На нашому символі – стиснений кулак, бо голова в людини – для розуму, серце – для любові, рука – для роботи. З розчепіреною долонею тільки милостиню просять або у полон здаються. Наша політика інша. Ми об’єднуємося в один єдиний кулак, щоб разом з українським народом дати йому заслужене краще майбутнє", - сказав Луценко.

Він також розкритикував діяльність уряду Віктора Януковича. "Нема покращення нашого життя? Донбас - на пенсію!", - звернувся він до прем’єра.

На думку лідера НУНС, Янукович "ніколи б не став прем’єром, якби не зрада Мороза".

"Хай мене простять святі отці, які є тут, але іноді мені здається, що Євангеліє помиляється. Іуда не повісився. Він просто змінив прізвище і пішов працювати спікером українського парламенту", - сказав він.

Луценко також оголосив головне гасло НУНС: "Закон - для кожного, справедливість – для всіх".

Українська правда

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