Виборчий список НУ-НС (перша сотня)

Першу п’ятірку списку блоку "Наша Україна – "Народна Самооборона" очолив Юрій Луценко.

Про це свідчить проект списку з 450 кандидатів у депутати, який має бути затверджений на з’їзді Блоку у вівторок.

Перша п’ятірка виглядає так: Луценко Юрій, Кириленко В’ячеслав, Яценюк Арсеній, Гриценко Анатолій, Катеринчук Микола.

Друга п’ятірка виглядає так: Герасим’юк Ольга , Павленко Юрій, Ляпіна Ксенія, Князевич Руслан, Ар’єв Володимир.

11 Тарасюк Борис,

12 Григорович Лілія,

13 Омельченко Олександр-старший,

14 Оніщук Микола,

15 Вакарчук Святослав,

16 Костенко Юрій,

17 Сподаренко Іван,

18 Оробець Олеся, донька загиблого "нашоукраїнця" Юрія Оробця,

19 Геращенко Ірина,

20 Ключковський Юрій,

21 Жванія Давид,

22 Матвієнко Анатолій,

23 Плющ Іван,

24 Єхануров Юрій,

25 Стретович Володимир,

26 Куйбіда Василь,

27 Джемілєв Мустафа,

28 Стельмах Володимир,

29 Стецьків Тарас,

30 Заєць Іван,

31 Каськів Владислав,

32 Поляченко Володимир,

33 Шемчук Віктор,

34 Гуменюк Олег,

35 Полянчич Михайло,

36 Зварич Роман,

37 Доній Олександр,

38 Коваль В’ячеслав,

39 Ющенко Петро,

40 Кріль Ігор,

41 Москаль Геннадій,

42 Слободян Олександр,

43 Мойсик Володимир,

44 Білозір Оксана,

45 Новіков Олег,

46 Стойко Іван,

47 В’язівський Володимир,

48 Мартиненко Микола,

49 Лук’янова Катерина,

50 Клименко Олександр,

51 Шкутяк Зіновій,

52 Кучеренко Олексій,

53 Стець Юрій,

54 Ткач Роман,

55 Довгий Станіслав,

56 Тополов Віктор,

57 Куліков Кирило,

58 Кармазін Юрій,

59 Третьяков Олександр,

60 Петьовка Василь,

61 Бут Юрій,

62 Давиденко Андрій,

63 Аржевікін Станіслав,

64 Карпук Володимир,

65 Марущенко Володимир,

66 Бондар Олександр,

67 Жебрівський Павло,

68 Палиця Ігор,

69 Харовський Сергій,

70 Чорноволенко Олександр,

71 Борисов Валерій, 7

2 Кульчинський Микола,

73 Гримчак Юрій,

74 Джорджик Ярослав,

75 Шандра Володимир,

76 Зейналов Едуард,

77 Василенко Сергій,

78 Кендзьор Ярослав,

79 Круть Микола,

80 Парубій Андрій,

81 Бобильов Олександр,

82 Матчук Ігор,

83 Талишев Євген,

84 Лановий Володимир,

85 Луценко Сергій,

86 Загрева Борис,

87 Ющенко Ярослав,

88 Король Віктор,

89 Лук’янова Наталя,

90 Рибчич Ілля,

91 Гірник Євген,

92 Королькова Валентина,

93 Богдан Андрій,

94 Хмара Степан,

95 Обушний Олег,

96 Прокопович Наталія,

97 Піковський Ігор,

98 Яковина Микола,

99 Ковач Микола,

100 Поліщук Микола.

Українська правда