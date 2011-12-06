Вишневому пробивають статус міста обласного підпорядкування

Виконувач обов’язків міського голови Вишневого (Київська область) Ілля ДІКОВ заявляє, що місто повинно отримати статус міста обласного підпорядкування.

Як передає кореспондент УНІАН, під час відвідування головою Київської облдержадміністрації Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ Вишневого І.ДІКОВ передав йому на розгляд пакет документів щодо надання Вишневому статусу міста обласного підпорядкування.

За словами І.ДІКОВА, це дасть місту поштовх для якісно нового розвитку, можливість вирішувати накопичені проблеми, у першу чергу, спорудження транспортного переїзду через залізницю, яка проходить містом та збирає багатогодинні затори, завершення будівництва школи і дитячої поліклініки, зведення нового дитячого садочка та спортивно-розважального комплексу, початок будівництва соціального житла тощо.

У свою чергу, А.ПРИСЯЖНЮК заявив, що обласна влада відкрита до ідей, які сприятимуть розвитку економіки та поліпшенню життя громадян. «Будь-які позитивні ініціативи обов’язково знайдуть відгук», – наголосив губернатор.

Також він зазначив, що повністю підтримує ініціативу І.ДІКОВА і переконаний, що вже наступного року ідея обласного підпорядкування трансформується у конкретні рішення.

Як відомо, на сьогодні у Київській області 13 міст мають статус обласного підпорядкування, серед них Буча, Ірпінь, Бровари, Біла Церква.