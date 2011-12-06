Наша Україна закликає опозицію виступити на захист демократії в Росії

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає українську опозицію ухвалити парламентську постанову, у якій висловити стурбованість недемократичністю виборів у Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, вибори до Держдуми Росії показали, що в цій країні знищено реальну демократію, а право громадян на заміну влади шляхом виборів узурповане правлячим режимом.

«Ми солідарні з громадянами Росії, які сьогодні протестують проти втручання влади у виборчий процес, недопущення опозиційних сил до участі у виборах, спотворення результатів голосування та фальсифікацій, заборони проведення мирних зборів та політичної цензури в ЗМІ», - сказав він.

«Ми приєднуємося до оцінок міжнародних спостерігачів від ПАРЄ і ОБСЄ, які відзначили велику кількість порушень в ході виборів до Держдуми, а також втручання влади у перебіг голосування», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Вітальні заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів щодо проведення парламентських виборів у Росії є поспішними і неадекватними, нехтують громадськими протестами та незгодою російських виборців із спотворенням справжнього волевиявлення людей», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, «Наша Україна» закликає Комітет опору диктатурі, опозиційні сили у Верховній Раді спільно внести проект постанови на захист російської демократії, у якому висловити стурбованість недемократичними виборами до Держдуми РФ і порушенням громадянських прав росіян.