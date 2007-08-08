Турчинов вистежив Ахметова по ”косі” (фото)
У БЮТ скаржаться на чорний піар
Перший заступник секретаря РНБО, перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що проти лідерів Блоку Юлії Тимошенко вже використовують брудні технології.
Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Виборча кампанія тільки розпочалася, а вже почалося використовування брудних технологій», - сказав О.ТУРЧИНОВ. При цьому він продемонстрував журналістам плакат, на якому зображено петлю у формі русої жіночої коси. За його словами, розповсюдження таких плакатів членами блоку було зафіксовано, зокрема, в Рівненській і Хмельницькій областях.
«Я констатую, що це робиться величезними тиражами», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що членам боку вдалося встановити, хто і де видає та розповсюджує такі плакати.
Він зазначив, що плакати вивозяться з Києва з офісу газети «Сегодня», який знаходиться на вул. Борщагівській, 152-б, і що ця газета належить відомому українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.
О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що вчора БЮТ звернувся з цього приводу до Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ, «але поки що мені невідомо, чи вони приходили до газети «Сегодня» і з’ясовували», - сказав він.
В той же час, він запевнив, що БЮТ під час виборчої кампанії не вдаватиметься до використання такого роду технологій проти своїх опонентів, а проводитиме чесну агітацію.
«Ми не будемо займатися "чорнухою" у відповідь», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.